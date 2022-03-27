مدير متحف آثار الإسكندرية: اكتشافات سقارة تعود لنهاية الدولة القديمة

قال الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف آثار الإسكندرية، إن اكتشافات منطقة سقارة الأخيرة تعود إلى نهاية عصر الدولة القديمة وهو عصر بداية بناة الأهرام، وهو العصر الممتد من الأسرة الثالثة وحتى الأسرة السادسة، «أول واحد بدأ هو الملك زوسر وبنى هرمه زوسر المدرج، وفي تلك الفترة عرفت البشرية الأهرامات».

عبدالبصير: منطقة سقارة هي الجبانة الشمالية العظيمة

وأضاف «عبدالبصير»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتان آية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن منطقة سقارة هي الجبانة الشمالية العظيمة المماثلة لطيبة والأقصر في الجنوب، وتمتد من أبورواش شمالا وحتى بني سويف بالجنوب، بالبر الغربي من النيل.

وأوضح أنه وفي تلك المنطقة بنى الملوك والنبلاء مقابرهم منذ بدايات الأسرات وحتى الوصول إلى فترات متأخرة، «المنطقة دي فيها شغل مكثف برعاية المجلس الأعلى للآثار وشباب الأثريين، وجميعهم من البعثات المصرية الخالصة، بعد ما كنا بنشتغل مساعدين للأجانب».

وأكد أن المقابر تنقسم إلى جزأين، الأول هو جزء يمتد فوق سطح الأرض والآخر تحت سطح الأرض، ويوصل ما بينهما بئر تؤدي إلى حجرة الدفن، ويصل عمق البئر لـ7 أمتار، «بنشوف حجرة الدفن مزينة بمناظر تعكس العالم الآخر والعقيدة الجنائزية الخاصة بهؤلاء النبلاء، وعثر على تابوت ضخم وتماثيل أثرية».