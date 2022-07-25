استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ985 جنيها

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية استقرارا ملحوظا رغم تراجع أسعار الذهب عالميا، بمقدار 9%، في ختام تعاملات، اليوم الاثنين، أول أيام عمل البورصات العالمية، مقارنة بأسعار الأمس الأحد، الموافق 24 يوليو الحالي.

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، كانت شبه مستقرة على نفس أسعار أمس الأحد، رغم أنه أول أيام العمل الرسمية في البورصات العالمية.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 985 جنيها، وهي تعادل تقريبا أسعار الذهب، أمس الأحد 24 يوليو، أما عيار 24 سجل 1125 جنيها، بينما وصل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات 7900 جنيه، دون احتساب ضريبة الدمغة والرسوم.

عوامل هبوط أو صعود أسعار الذهب

ومن جانبه، قال رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار سجلت انخفاضا في ختام تعاملات، اليوم الاثنين، نحو 9 % في أول أيام بداية أسبوع العمل الرسمي بأغلب البورصات العالمية المتخصصة في الذهب، مشيرا إلى أن سعر أوقية الذهب سجل نحو 1718 دولار أمريكي للأوقية الواحدة.

وتابع أن أسعار الذهب في مصر تتغير سواء صعودا أو هبوطا، وفقا لثلاثة عوامل رئيسية، أهمها: سعر الذهب في البورصات العالمية، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وأخيرا أسعار الفائدة المعلنة من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

وتابع: «لا يمكن أن نغفل حركتي البيع والشراء أو العرض والطلب باعتبارهما قوتين تؤثران في مستوى الأسعار على المستوى المحلي».