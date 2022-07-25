استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ثابت عند 988 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 25 يوليو 2022، استقرارًا في سعر الجرام، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات الذهب يومي السب والأحد الماضيين، حيث أعلن بيان أسعار الذهب الصادر من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية عن ثبات أسعار تعاملات ظهر اليوم الاثنين مساوية لأسعار تعاملات أمس وأمس الأول، الذي سجل سعر جرام الذهب عيار 21 فيها عند 988 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. الاثنين 25 يوليو

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر لتعاملات يوم الاثنين 25 يوليو 2022 كالتالي:

الأوقية سجلت سعر 1730 دولارًا.

- عيار 21 سجل سعر 988 جنيهًا.

- عيار 24 سجل سعر 1129 جنيهًا.

- عيار 18 سجل سعر 847 جنيهًا.

- عيار 14 سجل سعر 660.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة سجل سعر 7904 جنيهات.

أسعار الذهب أمس الأحد 24 يوليو 2022

فيما سجلت أسعار الذهب أمس الأحد عند نفس تعاملات أسعار السبت 23 يوليو، التي جاءت عند نفس الأسعار السابقة لتعاملات اليوم الاثنين، وذلك بناء على بيان أسعار الذهب المعلنة من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وكان سعر جرام الذهب شهد ارتفاعًا طفيفًا بنهاية عيد الأضحى المبارك، إذ سجل سعر جرام الذهب في رابع أيام عيد الأضحى 995 جنيهًا عيار 21، و835 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 18، فيما سجل سعر الجنيه الذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة سجل سعر 7960 جنيهًا، وذلك خلال أسبوع عيد الأضحى.

وتشهد الفترة الحالية انخفاض الإقبال على شراء الذهب، مما ينعكس على هدوء واستقرار سعر الذهب فضلًا عن حدوث انخفاض طفيف في بعض التعاملات خلال الأسبوع الماضي.