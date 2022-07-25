أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة

تراجعت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين، إذ أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع إلى تراجع الطلب على المعدن الأصفر.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ عند 1722.84 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع يوم الجمعة. فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1718.70 دولار للأوقية.

الدولار يرتفع

ارتفع مؤشر الدولار العالمي بنسبة 0.1٪ مقابل منافسيه من العملات، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي

من المقرر أنَّ يختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الذي يستمر على مدار يومين يوم الأربعاء، وتقوم الأسواق بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لمكافحة التضخم المرتفع.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأحد، إن نمو الاقتصاد الأمريكي يتباطأ واعترفت بخطر حدوث ركود، لكنها قالت إن التباطؤ ليس حتميا.

البنك المركزي الأوروبي

انضم البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في مقابلة مع «Funke Mediengruppe» الألمانية الجمعة الماضية، إن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.