أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 988 جنيها بمحلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم في مصر من الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث عبر «جوجل»، بعد انخفاض سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية من 1735 دولار أمس الجمعة، إلى 1727 دولار، اليوم، بفارق 8 دولار.

وتستعرض «الوطن» في إطار الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الذهب اليوم في مصر، وبالأخص سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا وشعبية بين مصر، بالإضافة لباقي الأعيرة، والجنيه الذهب، في السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب بأعيرته المختلفة في محلات الصاغة، وفق شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، على النحو التالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 988 جنيهًا.

وسجل سعر عيار 24 نحو 1129 جنيهًا.

ووصل سعر عيار 18 إلى 847 جنيهًا.

بينما جاء سعر عيار 14 وهو الأقل في محلات الصاغة بـ 660.5 جنيه.

ووصل سعر جنيه الذهب عيار 21، بوزن 8 جرامات، إلى 7904 جنيهات.

جدير بالذكر أن الأسعار التي تعلنها الشعبة هي خاصة بسعر العيار فقط، ولا تشمل المصنعية أو الضريبة أو الدمغات التي تضاف في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وتباينت أسعار الذهب في أسواق المال والبورصات العالمية في نهاية المعاملات المسائية اليوم السبت، إذ سجل الذهب عيار 24 سعر 1051 جنيها، بما يعادل 55.57 دولار داخل أسواق المال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 788.35 جنيه، وبهذا يعادل 41.68 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 919.75 جنيه، أي ما يعادل 48.63 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7358 جنيها، بما يعادل 389.02 دولار.