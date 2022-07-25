الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة.. تتجاوز الـ46 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود موجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 46 درجة مئوية، محذرة المواطنين منها.

وأصدر خبراء الأرصاد بيانًا تفصيليًا بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بداية من غد الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة الأربعاء 27 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الخميس 28 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الجمعة 29 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 46.

درجات الحرارة السبت 30 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.