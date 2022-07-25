الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع أمواج البحر على السواحل الشمالية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع أمواج البحر بين 1.5-2 متر، وذلك على أقصى السواحل الشمالية الغربية، خاصة محافظة مطروح ومدينة السلوم، مؤكدة على رواد السواحل والمصيفين الحذر أثناء السباحة، خاصة في الشواطئ المفتوحة.

منخفض الهند الموسمي

وكشفت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، امتداد تأثير منخفض الهند الموسمي الشديد الحرارة، القادم من شمال شرق البلاد، ويقابله رياح شمالية غربية ساخنة من الصحراء الغربية، مما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، بسبب كتلة هوائية ساخنة قادمة من جنوب شرق أوروبا على سطح البحر المتوسط، مما يعمل على وجود طقس شديد الحرارة خلال فترة النهار على جميع أنحاء الجمهورية، ومع بداية فترة المساء، تصبح الأجواء لطيفة ومعتدلة، خاصة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء الموافق 26 يوليو على معظم المدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 36 - 25

- الإسكندرية 33 - 24

- وادي النطرون 36 - 24

- طنطا 36 - 25

- شبين الكوم 36 - 25

- دمنهور 34 - 24

- بلطيم 34 - 25

- مطروح 32- 23

- السلوم 33 - 23

- سيوه 39 - 25

- بورسعيد 34- 25

- دمياط 33 - 24

- الزقازيق 36 - 24

- المنصورة 37- 24

- الإسماعيلية 37- 25

- السويس 36 - 25

- العريش 36- 24

- رفح 33- 23

- رأس سدر 38- 25

- نخل 37 - 20

- نويبع 36 - 26

- طابا 36 - 25

- كاترين 33- 19

- الطور 34 - 26

- شرم الشيخ 38 - 29

- الغردقة 38 - 28

- مرسى علم 36 - 28

- الفيوم 37 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 25

- أسيوط 38- 25

- سوهاج 39- 25

- قنا 41- 26

- الأقصر 42- 27

- أسوان 42- 28

- إدفو 43- 28

- أبو سمبل 41- 26

- الوادي الجديد 41- 27

- شلاتين 36- 26

- أبو رماد 37- 26

- حلايب 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28