مساعد وزير الإسكان يشرح خطوات تطوير منطقة سور مجرى العيون

قال عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه تم إنشاء وحدات سكنية في منطقة سور مجرى العيون وسيتم التسويق لها الفترة المقبلة بعد طرح سكن ضمن وحدات «بيت الوطن»، مضيفا أن المنطقة تعد قلب القاهرة الإسلامية، موضحا أن هناك تطورا كبيرا في المنطقة كتطوير «بحيرة عين الصيرة ومجرى العيون»، مع الاستعداد لتنفيذ طلال الفسطاط.

تطوير واسع للقاهرة

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الهدف الأول تطوير القاهرة وإعادة رونقها وسيتم بيع الشقق بعد رفع قيمة المكان، موضحا أن جهاز التنمية الحضرية حدد عدد السكان لتعويضهم وتوفير فرص عمل لهم خاصة أن منطقة المدابغ كانت توفر فرص عمل مختلفة وتم نقل 1003 أسرة، بالتنسيق بين وزارة الإسكان وجهاز التنمية الحضارية.

محتويات تطوير سور مجرى العيون

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه يوجد مدخل خلفي وآخر عند سور مجرى العين مع إزالة بعض الأماكن غير الآمنة مثل «السكر ، الليمون والبيارة» مع توفير سكن بديل في الخيالة والأسمرات للأشخاص مع إعادة استغلال هذه المناطق في السياحة والخدمات والسكن حيث تم بناء 9 وحدات سكنية كبرى في سور مجرى العيون مع إقامة أسواق تراثية ومسرح مفتوح وقاعات ثقافية وفندق على غرار الفنادق المرموقة، مشيرا إلى أن وسط القاهرة، سيصبح مكانا للسياحة المحلية والعالمية.