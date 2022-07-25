«حياة كريمة» تستعرض أحدث أعمالها في مركز أبو قرقاص بالمنيا: وحدات صحية ومشروعات

نشرت الصفحة الرسمية لمشروع «حياة كريمة»، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أحدث مشروعاتها في مركز أبو قرقاص، في الوحدة المحلية بقرية اتليدم بمحافظة المنيا، إذ تم استكمال متابعة أعمال مشروعات حياة كريمة التي من أبرزها، مشروع الوصلات المنزلية، ضمن مشروع الصرف الصحي، وكذلك مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، وإنشاء الوحدة الصحية لقرية اتليدم.

إنشاء الوحدة الصحية بقرية سفاي

كما أقامت «حياة كريمة»، مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية سفاي، ومشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز، ومشروع إنشاء مركز شباب عزبة إسحاق نزلة حرز، ومشروع مد كابلات كهرباء أرضي حتي قرية شيبة شرقا مرورا بقرية ساقية موسي وقرية مكين، و تضمنت أعمال المتابعة أيضا، مشروع دهان أعمدة الإنارة بقرية سفاي، ومشروع مد اسلاك الكهرباء بقرية سفاي عزبة الجمالية، ومشروع محول سكاكين بقرية اتليدم، وما زال العمل مستمرا في باقي المحافظات.

حياة كريمة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين

وتهدف «حياة كريمة» للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، فضلًا عن إنشاء التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وكذلك الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، و توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.