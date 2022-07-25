بريد وشهر عقاري ومكتب تموين ضمن مشروعات «حياة كريمة» في جرجا (صور)

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انتهاء الأعمال الإنشائية للمجمع الحكومي في قرية البربا مركز جرجا بمحافظة سوهاج، بنسبة 100%؜، مشيرة إلى أنّ المبنى سيضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، على أن يشمل الدور الأول «سجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين وبريد».

وحدة تضامن ومجلس محلي

وتابعت مؤسسة حياة كريمة، أنّ الدور الثالث سيضم «وحدة محلية، مجلس محلي، ووحدة تضامن اجتماعي»، مؤكدة أنّ العمل ما زال مستمرا في المحافظة وباقي أنحاء الجمهورية.

حياة كريمة

وكانت مؤسسة حياة كريمة، كشفت في بيان سابق عنها، أنّ وتيرة العمل ما زالت مستمرة في مشروعات المبادرة كافة، بشتى محافظات الجمهورية، لمواصلة خطة البناء والتنمية الشاملة، مسلطة الضوء على العديد من الإنجازات التي أتمتها بمختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة العمل التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية من أجل الارتقاء بحياة المواطنين إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات في القطاعات كافة.

ماكينات صرف آلي ضمن مشروعات حياة كريمة

وفي سياق منفصل، أعلنت المؤسسة تبطين ترعة الساحل وتركيب 3 ماكينات صرف آلي من بنك مصر والأهلي والتنمية الزراعية، ورفع كفاءة محطة مياه الشرب برأس الخليج، وكذلك محطات محولات الكهرباء، في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى مركز طب الأسرة ومجمع الخدمات ومركز الأمومة والطفولة والتضامن الاجتماعي.

حياة كريمة

وجار العمل في مشروعات مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمعدلات إنجاز أعلى من المخطط لها، لرفع العبء عن كاهل المواطن، وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأشد احتياجا، إذ شهدت مشروعات المبادرة تطورا كبيرا في نسب التنفيذ بجميع القرى، ويسابق جميع العاملين في مواقع العمل؛ سواء عمال أو مهندسون أو مشرفون، الزمن لإنهاء المشروعات الخدمية وفق الجدول الزمني المخصص لها بمعايير جودة خاصة وسط متابعة ميدانية مستمرة من المسؤولين والمحافظين لتفقد سير العمل ونسب الإنجاز لتذليل أي صعوبات.