إنشاء أول مركز متكامل لعلاج مرضى الإدمان بدمياط ضمن «حياة كريمة»

‏وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لإنشاء أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

‏يستهدف بروتوكول التعاون إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ومحافظة كفر الشيخ بسعة 180 سريرًا وعدد 2 عيادات خارجية، كما يضم المركز «صالة جيم – مكتبة – مسرحا – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية وملعب كرة قدم وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل»، وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان.

ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز سنويا قرابة 3000 مريض ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظتي دمياط وكفر الشيخ، لاسيما أنهم من المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان، كما يوفر المركز ما يقرب من 80 فرصة عمل لأبناء محافظة دمياط.

‏ ‏وأوضحت التضامن أن الخط الساخن للصندوق 16023 تلقى خلال النصف الأول من عام 2022، ما يقرب من 2000 اتصال هاتفي من أبناء محافظة دمياط لطلب العلاج.

‏ المركز يقدم الخدمات العلاجية لـ 3000 مريض

ووفقا لبروتوكول التعاون سيتم إنشاء مركز مُتكامل لعلاج مرضى الإدمان «مركز العزيمة لعلاج الإدمان»، بقرية المحمدية بمحافظة دمياط وهي إحدى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث سيقدم المركز جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة دمياط وأيضا من أبناء محافظة كفر الشيخ مجانا وفي سرية تامة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن عدد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والجهات الشريكة للخط الساخن تبلغ 28 مركزًا علاجيًا حاليًا بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركزًا علاجيًا فقط في عام 2014، كما أنه جاري الإعداد لافتتاح مركزين جُدد من قبل القيادة السياسية في محافظتي قنا والجيزة، وأنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

‏واستعرضت التضامن ما تم من جهود على مستوى الوقاية والكشف المبكر عن تعاطى المخدرات خلال النصف الأول من 2022 بمحافظة دمياط، حيث تم الكشف على 756 سائقًا بالطرق السريعة وكذلك الكشف على 1114 موظف بالجهاز الإداري بمحافظة دمياط كما أنه على مستوى الخدمات الوقائية فقد تم تنفيذ برامج توعوية عن خطورة تعاطى المخدرات في 28 قرية وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ويتم تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطى المخدرات واستفاد من هذه الأنشطة أكثر 10 آلاف أسرة من خلال الزيارات المنزلية ‏

وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن مركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان سيخدم أبناء محافظة دمياط من خلال توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مؤكدة أن أول بروتوكول قامت بتوقيعه عقب توليها مسؤولية محافظة دمياط كان مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لما له من جهد وعمل كبير على أرض الواقع، وتم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب أيضا تنظيم حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرات للجهاز الإداري بالمحافظة .