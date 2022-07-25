أستاذ مناعة: جدري القرود ينتشر سريعًا دون معرفة السبب

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، إن جدري القرود، تحول لحالة صحية عالمية، بسبب سرعة انتشاره وسط صعوبة معرفة سبب الانتشار، موضحًا أن وسائل انتقال الفيروس تكون عن طريق اللعاب، أو الجهاز التنفسي أو الطفح الجلدي، وأحيانًا عن طريق المثليين، لأنه يحدث تلامس شديد بينهم بشكل أو آخر.

أعداد الإصابات والوفيات

أضاف «الشربيني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه أصيب بالمرض 16 ألفًا، وتوفي 5 أشخاص، وكانوا في أفريقيا، وليس في أوروبا، ويتم تقديم مضادات فيروس لهذا المرض، تحجمه بجانب أنه يوجد تطعيم فعال ضده، مشيرًا إلى أن التطعيمات يجري توفيرها للمثليين جنسيًا على الأقل، من أجل تقليل نسب الإصابة في المجتمع.

لقاح مضاد لجدري القردة

أوضح أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام أن إمفانكس أحد اللقاحات التي تم الموافقة عليها من أجل علاج جدري القردة، ويتم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، بكميات كبيرة، لكن أوروبا لم تقره، لأن هذا اللقاح المستخدم لمقاومة كل أنواع الجدريات، وحاليًا وافقت بعض الدول الأوروبية والمملكة المتحدة بسبب الحاجة.

ظهور جدري القرود

وظهر جدري القرود في العالم في عام 1967 في دول أفريقية ولكن لم يعاود الانتشار بشدة إلا منذ شهور قليلة وسط ترقب عالمي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واستنفار عالمي بسبب هذه الفيروسات المختلفة.