جدري القرود يصل اليابان.. وطوكيو تجرب اللقاح المضاد

أعلنت اليابان اليوم، عن أول حالة إصابة بمرض جدري القرود، لتنضم بذلك إلى مجموعة الدول الـ75 التي وصلها الفيروس، إذ كشفت وسائل إعلام يابانية منها صحيفة «جابان تايمز» أنَّ المريض من سكان طوكيو وهو شاب في الثلاثين من عمره.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أنَّ الدولة كثفت استعداداتها لتفشي المرض عقب إعلان منظمة الصحة العالمية في نهاية الأسبوع أن الفيروس يشكّل حالة طوارئ عالمية.

وقال مسؤولو وزارة الصحة اليابانية، اليوم، إنَّه يمكن اختبار المرضي بشأن جدري القرود إما في المعهد الوطني للأمراض المعدية، أو معاهد الصحة المحلية التي تم إنشائها في جميع المحافظات.

دراسات سريرية لإتاحة العلاج في اليابان

وبحسب نفس الصحيفة اليابانية، لا توجد حاليًا أدوية ولقاحات معتمدة محليا لجدري القرود، كما تم إطلاق 3 دراسات سريرية مؤخر لإتاحة العلاج وكيفية الوقاية.

وستسمح إحدى الدراسات، التي يتمّ إجراءها في المركز الطبي للصحة العالمية والطب (NCGM) ومقرة طوكيو، لأفراد عائلة أو المصابين بالمرض بتلقي لقاح الجدري، ويعتقد أن الحقنة فعالة في منع الفيروس.

وقال مسؤول في الوازرة إنَّه من خلال دراسة إكلينيكية، أعطت الحكومة لقاح الجدري للعاملين الطبيين في المستشفى مع مراقبة تأثيره.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن أعراض جدري القرود، وأنَّه يشمل ظهور طفح جلدي حاد والحمى والصداع وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات.

«تيكوفورمات» المضاد لفيروس جدري القرود

تتعلق الدراسة الثالثة بدواء «تيكوفورمات» المضاد للفيروسات لجدري القرود، إذ تمّ الموافقة عليه في الولايات المتحدة، واستوردت وزارة الصحة اليابانية الدواء للبحث حتى يمكن استخدامه كجزء من الدراسة السريرية للمرضي في اليابان.

وستجتمع لجنة بـ وزارة الصحة اليابانية في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة إذا كانت ستستخدم لقاح الجدري الذي يوجد مخزون منه لدي شركة «Stockpile»، وأن الحكومة لم تكشف عن الكمية المتوفرة لديها، وتمّ الاحتفاظ بهذه الجرعات حتى يمكن استخدامها في حالة وقوع هجوم بيولوجي.