استشاري يكشف سبب زيادة إصابات كورونا: اللقاحات لا تعطي مناعة أبدية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن «كوفيد- 19» لن ينتهي كفيروس، ولكن سيقل كجائحة تدريجيا، باعتبار أن تحورات الفيروس تتجه إلى أن تكون أضعف في قدراتها على الفتك، لكن في نفس الوقت يكون الفيروس أكثر انتشارًا.

وأوضح «الحداد»، أن هناك موجة مرتفعة الوقت الحالي من إصابات كورونا في عدد كبير من دول العالم، ورغم ذلك فإن وفيات هذه الموجة محدودة للغاية.

إصابات كورونا في مصر بسيطة

وأضاف «الحداد»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عبر تقنية البث المباشر، أن أغلب الإصابات بفيروس كورونا في مصر من «الأدوار البسيطة»، لذا يجب أن نكون حذرين للغاية، خاصة فيما يتعلق بكبار السن.

وأكد أن رصد متحور جديد من أوميكرون في الصين جاء بسبب بطء منظومة التطعيم، وعدم إقبال المواطنين في عدد من دول العالم على الحصول على اللقاحات، مؤكدًا أن الحالة الوبائية في مصر مستقرة تمامًا، وعدد الإصابات قليل للغاية، كما أن عدد الحالات المصابة بمضاعفات نادرة.

الهروب المناعي

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن اللقاحات لا تعطي مناعة أبدية، وسنظل نحصل على اللقاحات حتى لا نصاب بهروب مناعي يجعلنا نلتقط أي فيروس في الهواء.

وأكد «الحداد»، أن الحالات التي رُصدت خلال الأسبوعين الماضيين، تؤكد أن الفيروس ما زال يصيب الجهاز التنفسي العلوي، أما إصابة الجهاز التنفسي السفلي فهي أقل مع متحور «أوميكرون»، فضلًا عن إسهال ومغص شديد بدون أعراض تنفسية، وكذلك أدوار الإسهال وسيلان الأنف.