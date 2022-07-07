تعيين ياسر شورى رئيسا للمركز الإعلامي لحزب الوفد

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، قرارا بتعيين الكاتب الصحفي ياسر شورى مدير تحرير جريدة الوفد، رئيسا للمركز الإعلامي لحزب الوفد، ابتداء من اليوم.

وأوضح الحزب في بيان له، أن ياسر شورى هو ابن الوفد حزبا وصحيفة، وأحد قيادات جيل الوسط بحزب الوفد، وتدرج في مناصب جريدة الوفد ورأس أقسام: السياسي والتحقيقات والصفحة الأخيرة والديسك المركزي، وحاليا مدير تحرير تنفيذي للجريدة، كما أنه يشغل منصب مقرر لجنة الإعلام بالحزب في آخر تشكيل لها.