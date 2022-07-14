نجاة أسرة مسؤول في الوفد من الموت بعد انهيار المنزل عليها

تعرض رئيس لجنة شباب الوفد في القاهرة، محمد مجدي فرحات الشهير بمحمد أرنب، لانهيار عقاره بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، إثر تصدعات في المبنى.

العناية الإلهية تنقذ أسرة "أرنب"

وسقط منزل السيدة هويدا محمود قطب في شارع بني هلال خارطة أبو السعود بالجيارة في منطقة مصر القديمة بعد سقوط الطابق الأول على الأسرة التي أنقذتها العناية الإلهية من الموت المحقق.

وحرر محمد أرنب، ابن السيدة صاحبة العقار المنهار محضرا في قسم مصر القديمة رقم 5958 بالواقعة، مستغيثا بالأجهزة المعنية بسرعة توفير مسكن ملائم يصلح لإعالة أسرته ووالدته التي أصابها المرض بقلة وصعوبة الحركة، الأمر الذي يصعب فيه الانتقال إلى مناطق نائية، بحسب تصريحات «أرنب».

"أرنب" يستغيث لتوفير منزل له ولوالدته

وناشد محمد مجدي فرحات الشهير بمحمد أرنب رئيس لجنة شباب الوفد في القاهرة المسؤولين بسرعة التدخل وتوفير وحدة سكنية له ولوالدته السيدة هويدا محمود قطب.