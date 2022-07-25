تونس: ارتفاع عدد المشاركين في الاستفتاء على الدستور إلى نحو مليوني ناخب

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، ارتفاع عدد المشاركين في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد إلى نحو مليوني ناخب، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأكدت هيئة الانتخابات التونسية، أن عملية الاقتراع مستمرة حتى الـ10 بالتوقيت المحلي، منوهة إلى أن فرز الأصوات سيبدأ فور إغلاق مراكز الاقتراع.

عملية الاقتراع مستمرة حتى الـ10 مساء بتوقيت تونس

وكانت هيئة الانتخابات التونسية، أكدت قبل قليل، أن إعلان النتائج الأولية للتصويت على الدستور التونسي الجديد سيكون غدا الثلاثاء.