عاجل.. فتح باب الترشح لمقعد نقيب الموسيقيين وتوجيه الشكر لـ هاني شاكر

قرر اتحاد النقابات الفنية، فتح باب الترشح على منصب نقيب الموسيقيين، بعد أن خلى رسميا بتقديم الفنان هاني شاكر لاستقالته للاتحاد، في الثالث من الشهر الجاري.

فتح باب الترشح للموسيقيين بعد اعتماد استقالة شاكر

وأكد مصدر لـ«الوطن»، أن اجتماع النقابات الفنية الذي انتهى منذ قليل، تم فيه توجيه الشكر للنقيب هاني شاكر على الفترة التى قضاها، وتقرر فتح باب الترشح على منصب النقيب.

كان المجلس، عقد اجتماعات عدة خلال الساعات الماضية، وحقق مع سعيد الأرتيست عضو نقابة الموسيقيين، والمايسترو أحمد رمضان، في المشادة التي وقعت بينهما في مؤتمر الصلح الذي كان عقد لاعتذار حسن شاكوش مؤدي المهرجانات.

يذكر أن آخر انتخابات للموسيقيين، تمت فى عام 2019، بين هاني شاكر ومصطفى كامل، وفيها فاز هاني شاكر بفارق ألف صوت عن مصطفى كامل.

وحتى الآن، لم يعلن أي فنان الترشح بشكل رسمي لمنصب نقيب الموسيقيين.