سعيد الأرتيست: لن أترشح لمنصب نقيب الموسيقيين.. «مش فاضي وربنا هيحاسبني»

أكد عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، أنه لا يفكر في الترشح على منصب نقيب الموسيقيين، عقب فتح باب الترشح للانتخابات من قبل اتحاد النقابات الفنية.

سعيد الأرتيست يكشف حقيقة ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين

وقال سعيد الأرتيست في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا أفكر في الترشح على منصب نقيب المهن الموسيقية، لأن هذا يحتاج إلى وقت كبير، وأنا مشغول للغاية في عمله، ومع ذلك أوجه الشكر لجميع من رشحه لهذا المنصب من الموسيقيين، فلن أترشح حاليا أو بعد، النقابة هتحتاج وقت وأنا مش فاضي حرام عليا ربنا هيحاسبني، ومش دماغي اترشح حتى ولو بعدين».

التحقيق مع سعيد الأرتيست غدًا

وأشار سعيد الارتيست إلى أنه سيتوجه غدًا لمقر اتحاد النقابات الفنية بالقاهرة، من أجل المثول للتحقيق، والإدلاء بتصريحاته في كافة الأمور المتعلقة بأحداث المؤتمر الصحفي الذي أقامته النقابة للصلح بينه وبين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.

وكان مصدر قد صرح لـ«الوطن» عن تحقيق الاتحاد مع المايسترو أحمد رمضان، والسماع لأقواله في المشادة التي حدثت بينه وبين سعيد الأرتيست، وأنه أرفق الفيديوهات الخاصة بالمشادة التي حدثت وأنه لا يخطئ في حق عازف الإيقاع.

هجوم سعيد الأرتيست على حسن شاكوش

الجدير بالذكر أن سعيد الأرتيست قد هاجم مؤدي المهرجانات حسن شاكوش من خلال «الوطن»، بسبب أن الأخير لم يلتزم بقرار النقابة، وهو الغناء رفقة فرقة موسيقية مكونة من 8 أفراد، وأحيا حفلته الغنائية الأخيرة بالساحل، دون فرقة بـ«الفلاشة»، موضحًا: «هو خد الكارنيه اللي كان عايزه وخلاص، وبدأ يعمل اللي هو عايزه ويغني بفلاشة».