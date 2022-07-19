نشأت الديهي يطالب بخطة للقضاء على الأمية خلال 3 أعوام: سبب مشاكلنا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سبب مشاكلنا المفصلية هي الزيادة السكانية والأمية، فلدينا أشخاص لا يجيدون القراءة والكتابة فكيف يمكن أن ننمي الوعي لديهم، وكيف يمكن تطبيق الشمول المالي عليهم؟: «لو بنحب بلدنا نشوف إيه اللي يطورها، بإمكاننا وضع خطة للقضاء على الأمية خلال عامين لـ 3 أعوام»، وذلك خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN».

وزيرة الدفاع الألمانية أشادت بتعامل مصر برقي مع اللاجئين

وأشار «الديهي» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى وزيرة الخارجية الألمانية، التي قالت إن مصر يوجد بها نحو 6 ملايين لاجئ، وهناك تقديرات تُشير إلى وجود 15 مليون لاجئ في مصر، ولكن الدولة المصرية لم تتاجر باللاجئين، فهم مواطنون مصريون لم نقم لهم مخيمات على مستوى الجمهورية، ولا توجد خيمة للاجئ واحد، ووزيرة الدفاع الألمانية أشادت بتعامل مصر برقي مع اللاجئين.

الديهي: مصر تستضيف 15 مليون لاجئ

وتابع الإعلامي، موجها حديثه للأوروبيين: «إحنا عندنا كرم ضيافة بس ظروفنا صعبة، إن كان حبيبك عسل، إحنا عندنا 15 مليون لاجئ لو طلعوا على أوروبا هيعملوا إيه؟، إحنا مش هنبتزكم على النفر زي تركيا ولا هنفتح حدود، عايزين الناس تفهم نبل الدولة المصرية».