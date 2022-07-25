الديهي: 25% من الشعب المصري يعيش على العمل بالمشروعات القومية

تساءل الإعلامي نشأت الديهي، عما إذا كانت الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية حاليًا، نتيجة أخطاء حكومية في إدارة الملف الاقتصادية، أم نتيجة ظروف دولية أثرت على اقتصاديات العالم أجمع، موضحًا أن الحكومة ليست ملائكية، وهناك أخطاء في جميع الوزارات، لكنها ليست أخطاء كارثية أدت لحدوث هذه الازمة الاقتصادية، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يراجع كل الملفات بكل التفاصيل، كما أن ربع الشعب المصري، يعيش على العمل بالمشروعات القومية.

أصبح لدينا بنية تحتية محترمة ولدينا فرص جيدة للاستثمار

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أننا أصبح لدينا بنية تحتية محترمة، ولدينا فرص جيدة للاستثمار، وإجراءات تتم لتجهيز البلد لاستقبال المستثمرين، وأي خطأ كان موجود غير مؤثر في الإطار العام، وما جرى أزمة مستوردة وعدوى اقتصادية اصابت الاقتصاد المصري العفي، «إحنا مش في الكوكب لوحدان، ومش على راسنا ريشة، وهنعاني زي باقي الناس، وعلينا أن نثق في بلدنا وفي القائمين على الامر، ولا نترك دماغنا لحد، الإعلام المعادي أكل عيشه أنه يسمم حياتنا».

ما تحقق في مصر خلال 8 سنوات بتكلفة تصل لـ8 مليارات جنيه غير مسبوق

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أنه رغم دعوات البعض لضرورة إيقاف المشروعات القومية لكنها لم تتوقف، التي تساهم في توفير ما يقرب من 5-6 مليون فرصة عمل، وكل فرصة عمل تكون لأسرة مكونه من 4 أفراد، أي ما يعادل ربع الشعب المصري يعيش على العمل بالمشروعات القومية، وما تحقق في مصر خلال 8 سنوات بتكلفة تصل لـ8 مليارات جنيه، غير مسبوق في مصر أن يتم تنفيذه بهذه السرعة والجودة والانجاز.