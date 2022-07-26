اليوم.. «المالية» تواصل صرف مرتبات يوليو 2022

تواصل وزارة المالية اليوم الثلاثاء عمليات صرف مرتبات الموظفين والعاملين بـ66 وزارة وجهة وهيئة ومديرية تابعة للجهاز الإداري للدولة لليوم الثالث على التوالي بعدما بدأت الصرف منذ الأحد الموافق لـ24 يوليو الحالي.

بداية صرف المرتبات

ووفقاً لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي قسمت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات يوليو 2022 على 5 أيام تبدأ من الأحد الموافق لـ 24 يوليو وتنتهي في يوم الأحد الموافق لـ 31 يوليو الجاري.

وبحسب الكتاب الدوري صرفت الأحد الماضي وزارة المالية مرتبات يوليو 2022 للعاملين بـ 33 وزارة وجهة حكومية أبرزهم وزارت الصحة والداخلية والإسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والاثار والبيئة.

وواصلت وزارة المالية أمس الإثنين عمليات الصرف لـ33 وزارة وجهة حكومية أخرى تابعة للجهاز الإداري للدولة لوزرات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمالية والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يصرف مرتبات يوليو 2022 العاملون والموظفون بأجهزة التعبئة والإحصاء والتنظيم والإدارة والمحاسبات وهيئات التأمين الصحي وسوق المال والرقابة المالية والرقابة على الصادرات والواردات.

استمرار صرف المرتبات اليوم

ووفقاً لكتاب وزارة المالية تواصل صرف مرتبات يوليو 2022 اليوم الثلاثاء الموافق لـ 26 يوليو الحالي لكافة العاملين بالـ66 وزارة وجهة حكومية ممن لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم خلال يومي الأحد الموافق 25 يوليو والإثنين الموافق لـ 25 يوليو.

وتتيح وزارة المالية في نفس توقيت صرف مرتبات يوليو 2022 صرف المرتبات وفقاً للمواعيد المحددة مسبقاً عبر ماكينات الصراف الآلي ( A.T.M) في إطار خطة الدولة لمكافحة التداعيات السلبية لجائحة كورونا المستجد منذ عام 2019 وحتى الآن كما طالبت المسؤولين بالتنبيه والتأكيد على العمال في هذا الإطار.