صرف مرتبات يوليو 2022 على 5 أيام بداية من الأحد المقبل

تكثف وزارة المالية من استعداداتها لبدء صرف مرتبات شهر يوليو 2022 الحالي للعاملين والموظفين بنحو 66 وزارة وجهة وهيئة ومديرية تابعة للجهاز الإداري للدولة على مدار 5 أيام تبدأ من صباح يوم الأحد المقبل الموافق لـ24 يوليو الجاري.

ووفقاً لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية في نهاية الشهر الماضي كدليل استرشادي لصرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر على التوالي إذ قسمت الوزارة بحسب الكتاب الدوري مواعيد الصرف في الأشهر الثلاثة لتكون على مدار 5 أيام وفقاً للتوزيعات الجغرافية ومراعاة لعد العاملين في كافة الوزرات ومنعا للتزاحم والتكدس على الصرف وخاصة على ماكينات الصراف الآلي في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة جائحة كورونا المستمرة منذ ثلاث سنوات.

صرف مرتبات العاملين بـ33 وزارة يوم الأحد المقبل

ووفقاً للكتاب الدوري يبدأ العاملون والموظفون بـ33 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات يوليو 2022 صباح يوم الأحد على أن يبدأ في اليوم التالي الإثنين الموافق لـ 25 من نفس الشهر العاملون والموظفون بـ الـ33 وزارة الأخرى صرف مرتبات يوليو 2022.

ووفرت وزارة المالية ثلاثة أيام أخرى لصرف المرتبات في حال عدم قدرة العاملين بـ 66 وزارة على الصرف يومي الأحد والإثنين إذ يمكنهم صرف مرتبات يوليو 2022 أيام 26 و27 و31 يوليو الجاري.

إتاحة المرتبات بماكينات الصراف الآلي

وطالبت وزارة المالية من خلال كتابها الدوري المسؤولين بكافة الجهات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة بالتنبيه على الموظفين والعاملين لديها بإتاحة صرف مرتبات يوليو 2022 في ماكينات الصراف الآلي وفقاً للمواعيد المحددة سلفاً لمنع التزاحم والتكدس والحد من التجمعات في دواوين الوزرات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.