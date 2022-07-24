المالية تعلن عن قسط سيارة «BYD» في مبادرة الإحلال.. تبدأ من 3561 جنيها

نشرت مبادرة إحلال السيارات التابعة لوزارة المالية جدول تقسيط السيارات الملاكي لمدة 7 سنوات بقسط شهري لجميع السيارات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات وتقسيط أسعارها بفائدة 3% كما أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جدول أقساط سيارات إحلال المركبات

وكان من بين الجدول أقساط السيارة الصيني «بي واي دي» للفئتين الأولى والثانية، والتي يبدأ قسطها الشهري للفئة الأولى من 3561 جنيها، يتم تسديدها كل شهر لمدة 7 سنوات والفئة الثانية من السيارة «بي واي دي f3» ويبدأ قسطها الشهري من 4062 جنيها.

وقالت وزارة المالية إن قيمة القسط الشهري يتم تحديده حسب السن بداية من 21 سنة، على ألا يتجاوز سن صاحب السيارة عن 43 سنة.

أقساط السيارة «بي واي دي f3» في مبادرة إحلال السيارات

وسجلت السيارة «بي واي دي - BYD F3» فئة السيارات السيدان العلامة الصيني الأكثر انتشارا في السوق المصري، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات «مانيوال»، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات السيارة «byd»

الأبعاد الخارجية:

الطول: 4533 مم

العرض: 1705 مم

الارتفاع: 1490 مم

سعة الشنطة الخلفية: 360 لترًا

ومن ضمن مواصفات السيارات «بي واي دي F3» بها وسائل الأمن والسلامة من بينها وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل، وبها مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية، وإيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة.