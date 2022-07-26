تبدأ أوكرانيا تصدير أول شحنة حبوب للخارج من أحد موانئها غدا الأربعاء وذلك بعد نحو 4 أيام من توقيع اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا.

ومن المقرر أن تنطلق أول شحنة حبوب من ميناء شورنومورسك الأوكراني، وفيما يلى أبرز المعلومات عن أول ميناء يشهد استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.

ووقعت روسيا وأوكرانيا في إسطنبول الجمعة الماضية اتفاق لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، برعاية تركيا والأمم المتحدة وذلك عبر 3 مواني أوكرانية على البحر الأسود، جرى إغلاقها من قبل روسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا قبل 5 أشهر

أبرز المعلومات عن أول ميناء يشهد استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية

-ميناء شورنومورسك الأوكراني أو ميناء تشورنومورسك البحري.

- ميناء تشورنومورسك هو ميناء بحري عالمي.

- يقع الميناء في مدينة تشورنومورسك الأوكراني.

- ومدينة تشورنومورسك ذات أهمية إقليمية تقع في أوبلاست أوديسا جنوب غرب أوكرانيا.

- يقع الميناء على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأسود.

- يقع الميناء إلى الجنوب الغربي من ميناء أوديسا.

- كانت مدينة تشورنومورسك حيث يقع الميناء تسمى إيليتشيفسك واكتسبت اسمها الحالي في فبراير مع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي إلى أن ضمان أمن صادرات الحبوب الأوكرانية مسؤولية تركيا والأمم المتحدة الراعيان لاتفاق تصدير الحبوب الموقع مع أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا ستواصل فعل ما عليها بموجب اتفاقية تصدير الحبوب، منوها إلى أن العمل في مركز التنسيق المشترك ومقره إسطنبول مستمر بشكل مكثف وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وتعد اتفاقية تصدير الحبوب التي وقعتها روسيا وأوكرانيا أول اتفاقية رئيسية بين الجانبين منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي.

اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية مهمة لإمدادات الغذاء العالمي

يشار إلى أن اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية مهمة لإمدادات الغذاء العالمي، حيث أن ملايين الأطنان من القمح عالقة في أوكرانيا ولم يتمكن مصدرو الحبوب في مدن الموانئ الأوكرانية مثل أوديسا من شحن بضائعهم بسبب الحرب مما أدى إلى نقص عالمي في السلع الأساسية ورفع أسعار المواد الغذائية.

وأوكرانيا هي واحدة من أكبر مصدري القمح في العالم، وتقوم القوات الروسية بإغلاق البحر الأسود، حيث توجد صوامع الحبوب في الموانئ الأوكرانية الرئيسية.