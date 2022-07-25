عُقدت بالقاهرة جلسة مشاورات مصرية أردنية موسعة برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبمشاركة كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية والفريق كامل الوزير وزير النقل ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن الجانب المصري، والدكتور محمد العسعس وزير المالية ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني.

وتناولت جلسة المشاورات عددًا من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للجانبين على ضوء تصاعد التحديات الدولية والإقليمية، والتي انعكست على أمن واستقرار المنطقة.

التبادل التجاري في مجال النقل

وتم التطرق أيضًا إلى سُبل تعزيز أوجه العلاقات خلال الفترة المقبلة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري وتعزيز حركة التبادل التجاري في مجال النقل، وبما يتسق مع توجيهات قيادة البلدين بالمضيّ قُدمًا في دفع مختلف أطر وآليات التعاون بين مصر والأردن في كافة المجالات.

وقد اتفق الجانبان على إزالة القيود التي تحد من انسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مع تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية بمصر والأردن لتيسير الإجراءات والتعامل مع أي تحديات مستقبلية، فضلاً عن تحديد نقطتي اتصال لهذا الهدف في سفارتي البلدين.

المشروعات المصرية الأردنية

كما تم خلال اللقاء التباحث بشأن المشروعات الثنائية المصرية الأردنية في العديد من القطاعات لمتابعة مسار تنفيذ هذه المشروعات على نحو يُعظم المصالح المشتركة للجانبين، وبما يعكس عمق وتجذر العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من أواصر أخوّة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.