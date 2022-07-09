محمود التهامي: منتدى المتحدة فرصة عظيمة للموهوبين وأتمنى وجود الإنشاد

أشاد المنشد محمود التهامي بمنتدى المتحدة للإبداع والذي أعلنت عنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي تم التحضير له بالفور مع انتهاء الموسم الأول من برنامج الدوم.

وقال التهامي إنه سعيد بهذه الخطوة وكل الخطوات التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل أبناء مصر الموهوبين في كل المجالات وتسليط الضوء عليهم.

أهمية منتدى المتحدة للإبداع

وأضاف التهامي في تصريحات لــ«الوطن»، أن منتدى المتحدة للإبداع خطوة مهمة وتمنى أن يكون بها جزء مخصص للإنشاد الديني، متابعا أن برنامج «الدوم» الذي عرض مؤخرا كان به عدد كبير من أبنائه من المنشدين وكان سعيدا بهذه الخطوة.

وأكد التهامي في تصريحاته أن وجود منتدى للإبداع تقيمه شركة كبيرة مثل المتحدة للخدمات الإعلامية يعطي الثقة للمتقدمين الموهوبين في مواهبهم ويجعل للموهوبين حافزا كبيرا لتطوير أدواتهم تحت مظلة الشركة المتحدة.

وتمنى التهامي أن يخرج من منتدى المتحدة أم كلثوم وفايزة أحمد وعبد الحليم حافظ من جديد.

أهداف منتدى المتحدة للإبداع

ومنتدى المتحدة للإبداع، يشكل قوة دفع كبرى لحركة الإبداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة، ويتسع لأحلامها الإبداع كان وما زال هو المكون الرئيسي والرافد الأساسي من مكونات وروافد الشخصية المصرية.