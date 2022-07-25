الحديدي: حضور ملف سد إثيوبيا في كل لقاءات الرئيس يعكس موقف مصر الثابت

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بقصر الاتحادية، بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، كان مهمًا للغاية، ولم يتطرق فقط للعلاقات الثنائية بين البلدين، بل تطرق أيضًا لملف السد الإثيوبي، بما يعكس موقف مصر الثابت الذي يعبّر عنه الرئيس السيسي دائمًا مع زعماء أفريقيا والعالم، كما شهد النقاش حول السد توافقًا حول خطورة التصرفات الأحادية في الأنهار ذات الطبيعة الدولية، مؤكدة أن مناقشة هذا الملف في هذه الزيارة مهمة للغاية.

موقف مصر ثابت بخصوص ملف السد

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن موقف مصر ثابت بخصوص ملف السد، في الوقت الذي تشير فيه صور الأقمار الصناعية إلى إقدام الجانب الإثيوبي على البدء في عملية الملء الثالث منذ 11 يوليو الجاري، إذ بلغت كميات المياه المخزنة 2 مليار متر مكعب، إذ إنّ من المقرر أن يتم تخزين 5 مليارات متر مكعب هذا العام، مؤكدة أنه بالتزامن مع تلك التحركات هناك زيارة مهمة للمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي للمنقطة.

الولايات المتحدة صرحت بأنها تدعم الوصول لحل دبلوماسي للأزمة

وأوضحت الإعلامية لميس الحديدي أن هذه الزيارة تضم الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، فتلك الجولة تبحث أمورًا كثيرة في طليعتها ملف السد الإثيوبي، مؤكدة أن الولايات المتحدة صرحت بأنها تدعم الوصول لحل دبلوماسي للأزمة يحقق مصالح كل الأطراف، بما يجعل المنطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا: «مش بفهم طبيعة هذه البيانات الصريحة، طيب ما مصر قالت من الأول عاوزين مصالح جميع الأطراف، إحنا عاوزين اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف.. إيه الجديد؟».