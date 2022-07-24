لميس الحديدي: تصريحات لافروف تؤكد استمرار الحرب الروسية الأوكرانية طويلا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن زيارة وزير الخارجية الروسي للقاهرة، الأولى للمنطقة منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره سامح شكري، وألقى كلمة مهمة في الجامعة العربية، متهما فيها الولايات المتحدة وأوكرانيا بمعاداة روسيا، عبر التوسع في نشاطات حلف الناتو، وأن أزمة الغذاء سببها أخطاء من الغرب، ولن تطالب بلاده بإلغاء العقوبات لكنها ستطور من اقتصادها.

زيارة مهمة

أضافت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على قناة «on»: أن زيارة مهمة وتصريحات مهمة، بالأخص في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بوزير الخارجية سامح شكري: «بعيداً عن التصريحات، لكن في الوقت نفسه، روسيا تحاول العودة لقواعدها في المنطقة، وعلاقاتها مع الدول العربية، ومصر دولة مهمة اختيرت لتوجيه الحديث عبرها للعالم العربي، وروسيا دولة لها مصالح مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا أيضا».

وتابعت الإعلامية: «كل هذه التصريحات التي أطلقها لافروف، تؤكد أن هذه المعركة مستمرة، وأن الكل كان يتخيل أنها ستستغرق وقتا قصيرا لمدة سبعة أيام أو أربعة أيام، لكنها دخلت الشهر الخامس، وهذه الحرب مستمرة بأي شكل من الأشكال، سواء انتصارات أو هزائم»

الأزمة الاقتصادية العالمية مستمرة

واستطردت، أن كل تلك المؤشرات، تعني أن الأزمة الاقتصادية العالمية مستمرة، وأزمة الغذاء العالمية مستمرة، رغم الاتفاق الأخير بين كييف وموسكو، بالإضافة إلى أزمة الطاقة، مشددة على أن المؤشرات تؤكد ضرورة الاستمرار في مواجهة أزمة التضخم والغذاء، والطاقة العالمية.