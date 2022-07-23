لميس الحديدي: ثورة 23 يوليو نقطة الخلاص من الاستعمار البريطاني

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو المجيدة، قائلة إن ثورة يوليو هي نقطة الخلاص من الاستعمار البريطاني الذي جثم على صدورنا لسنوات، موجهة التحية للضباط الأحرار والرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

لميس: ثورة 23 يوليو هي العيد الوطني الأساسي

وأوضحت «الحديدي» خلال تقديمها برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON» أن ثورة 23 يوليو هي العيد الوطني الأساسي للشعب المصري، كونها نقطة تحول كبيرة، متابعة: «صحيح بعد مرور هذه السنوات هناك خلاف على الثورة حتى الآن، وهناك رأي مؤيد لها في المطلق، وآخر يرى أنه شابها بعض الأخطاء، لكن في النهاية بالتأكيد كانت نقطة الخلاص من الاستعمار البريطاني الذي جثم على صدورنا لسنوات طويلة، وتأميم قناة السويس، وهي نقاط مهمة.

لميس الحديدي توجه تحية للضباط الأحرار ومن قدموا أرواحهم للوطن

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي التحية للضباط الأحرار وللزعيم جمال عبدالناصر ورفاقه وكل من قدموا أرواحهم من أجل تحرير الوطن.