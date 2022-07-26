سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26-7-2022 في البنوك المصرية

يكثر البحث عن سعر الدينار الكويتي باعتباره أعلى العملات كقيمة عالميا، لذا تزداد متابعة المواقع الرسمية للبنوك لمعرفة سعر العملة الكوتينية مقابل الجنيه، داخل المؤسسات المصرفية في القطاع المصرفي.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» في التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، بناء على التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو، في عدد البنوك من الخاصة والحكومية التي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي، إلى 59.19 جنيه للشراء، مقابل 61.72 جنيه لعمليات البيع، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي الإلكتروني.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر اليوم الثلاثاء نحو 59.32 جنيه للشراء مقابل 61.73 جنيه للعمليات البيع، بحسب آخر تعاملات وردت صباح اليوم الثلاثاء.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي، ضمن معاملات البنك المركزي المصري، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022، نحو 61.46 جنيه للشراء مقابل 61.80 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفق البنك التجاري الدولي 59.64 جنيه للشراء، مقابل 61.97 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر ما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم 57.71 جنيه للشراء مقابل 61.77 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

واستقرت العملة السعودية دون تغيير في معظم البنوك حيث وصل سعر الريال السعودي داخل معاملات بنك مصر، ووصل سعر العملة السعودية في البنك الأهلي، إلى نحو 5.2 جنيه لعمليات الشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.