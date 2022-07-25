سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 25-7-2022 في البنوك المصرية

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، ثاني أيام عمل البنوك بعد الإجازة الأسبوعية، تزداد عمليات البحث الصباحية عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل المؤسسات المصرفية في القطاع المصرفي.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن»، خلال التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، بناء على التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الموافق 25 يوليو، في عدد البنوك من الخاصة والحكومية التي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ اليوم الإثنين سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر نحو 59.29 جنيه للشراء مقابل 61.73 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي، ضمن معاملات البنك المركزي المصري، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2022، نحو 61.50 جنيه للشراء مقابل 61.78 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

ووصل سعر الدينار الكويتي بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك الأهلي، 59.19 جنيه للشراء، مقابل 61.66 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفق البنك التجاري الدولي 59.64 جنيه للشراء، مقابل 61.70 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر ما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجلت العملة الكويتية في بنك الإسكندرية 57.69 جنيه للشراء مقابل 61.80 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلنه الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

واستقرت العملة السعودية دون تغيير قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث وصل سعر الريال السعودي داخل معاملات بنك مصر، والبنك الأهلي، إلى نحو 5.2 جنيه لعمليات الشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.