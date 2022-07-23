سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23-7-2022 في البنوك المصرية

يهتم الناس بمتابعة أسعار العملات بشكل يومي، من بينها سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت الموافق 23-7-2022 في البنوك المصرية.

وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي، أسعار العملات، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للمتابعين، ومنها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 يوليو، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر نحو 59.07 جنيه للشراء مقابل 61.65 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر ما نشره الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

كما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، وفقًا آخر التعاملات التي وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 يوليو 2022، نحو 61.34 جنيه للشراء مقابل 61.69 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

ووصل سعر الدينار الكويتي بحسب الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك الأهلي، نحو 51.02 جنيه للشراء، مقابل 61.65 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بالبنك التجاري الدولي نحو 59.61 جنيه للشراء، مقابل 61.71 جنيه للعمليات البيع، بحسب آخر ما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار في بنك الإسكندرية نحو 57.62 جنيه للشراء مقابل 61.71 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلن عنه الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

واستقرت العملة السعودية منذ فترة دون تغيير، إذ وصل سعر الريال السعودي ضمن معاملات بنك مصر، والبنك الأهلي المصري اليوم، إلى نحو 5.3 جنيه لعمليات الشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.