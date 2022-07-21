يحرص الكثير على متابعة أسعار العملات بشكل يومي وخاصة العاملين في الخارج أو المسافرين، من بينها سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 21-7-2022 في البنوك المصرية.

وترصد «الوطن»، أسعار العملات، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، ومنها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية معاملات اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس، في بنك مصر 59.07 جنيه للشراء مقابل 61.65 جنيه للعمليات البيع، وفق لما نشره الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك مع بداية معاملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

- كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، وفقًا لبداية التعاملات اليوم الخميس الموافق 21 يوليو، نحو 61.34 جنيه للشراء مقابل 61.69 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

- بلغ سعر الدينار الكويتي بحسب الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالبنك الأهلي، نحو 51.02 جنيه للشراء، مقابل 61.65 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

- كما بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس بالبنك التجاري الدولي نحو 59.61 جنيه للشراء، مقابل 61.71 جنيه للعمليات البيع، بحسب ما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

- وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 57.62 جنيه للشراء مقابل 61.71 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- كما سجل سعر الريال السعودي ضمن معاملات بنك مصر، والبنك الأهلي المصري اليوم، نحو 5.3 جنيه لعمليات الشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.