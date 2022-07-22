سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 22-7-2022 في البنوك المصرية

شريحة كبيرة من العاملين فى قطاع المال والأعمال تحرص على متابعة أسعار العملات بشكل يومي من بينها سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 22-7-2022 في البنوك المصرية.

وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي، أسعار العملات، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للمتابعين، ومنها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية معاملات أمس الخميس، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي، في بنك مصر نحو 59.07 جنيه للشراء مقابل 61.65 جنيه للعمليات البيع، وفق آخر ما نشره الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك مع بداية معاملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

كما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، وفقًا لنهاية التعاملات أمس الخميس الموافق 21 يوليو 2022، نحو 61.34 جنيه للشراء مقابل 61.69 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

ووصل سعر الدينار الكويتي بحسب الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك الأهلي، نحو 51.02 جنيه للشراء، مقابل 61.65 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ اليوم الجمعة، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بالبنك التجاري الدولي نحو 59.61 جنيه للشراء، مقابل 61.71 جنيه للعمليات البيع، بحسب آخر ما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار في بنك الإسكندرية نحو 57.62 جنيه للشراء مقابل 61.71 جنيه لعمليات البيع، وفق آخر ما أعلن عنه الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما بلغ سعر الريال السعودي ضمن معاملات بنك مصر، والبنك الأهلي المصري اليوم، نحو 5.3 جنيه لعمليات الشراء مقابل 5.04 جنيه للبيع.