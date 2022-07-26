سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-7-2022 مقابل الجنيه المصري

يتابع العديد من الأشخاص أخبار البنوك والمعاملات الاقتصادية، ومن ضمن ما يهتمون به سعر اليورو، إذ يعتبر ثاني أكثر العملات تداولا بعد سعر الدولار داخل البنوك المصرية.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذه السطور سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجلت سعر العملة الأوروبية اليوم الثلاثاء، داخل البنك الأهلي المصري 19.29جنيه لعمليات الشراء و19.42 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو اليوم نحو 19.27 جنيه لعمليات الشراء و19.44 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية، نحو 19.24 جنيه لعمليات الشراء و19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الثلاثاء، بالمصرف المتحد إلى 19.44 جنيه للبيع و19.24 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

سجلت العملة الأوربية «اليورو» مقابل الجنيه، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الثلاثاء عبر الموقع الرسمي للبنك، 19.29 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع وفق الموقع الرسمي لبنك مصر.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر اليورو حسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي نحو 19.33 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.87جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وبلغت داخل البنك المركزي نحو 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.95 جنيه للبيع، و18.89 جنيه للشراء، كما سجّلت داخل الأهلي المصري 18.95 جنيه للبيع و18.89 جنيه للشراء.