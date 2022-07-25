سعر اليورو اليوم الإثنين 25-7-2022 مقابل الجنيه المصري

يهتم الكثير من محبي عالم المال والاقتصاد، بمتابعة الأخبار الاقتصادية بشكل يومي، والبحث عن أسعار العملات مقابل الجنيه، ومنها سعر اليورو اليوم، إذ يعتبر ثاني أكثر العملات تداولا بعد سعر الدولار داخل البنوك المصرية.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذه السطور سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر اليوم الإثنين الموافق 25 يوليو، التي جاءت كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجلت سعر العملة الأوروبية اليوم الإثنين، داخل البنك الأهلي المصري 19.13 جنيه لعمليات الشراء و19.43 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني للبنك اليوم الأحد.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو نحو 19.11 جنيه لعمليات الشراء و19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية، نحو 19.18 جنيه لعمليات الشراء و19.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو وفق آخر تعاملات، بالمصرف المتحد إلى 19.26 جنيه للبيع و19.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

سجلت العملة الأوربية «اليورو» مقابل الجنيه، وفق آخر تعاملات عبر الموقع الرسمي للبنك، 19.21 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وضمن معاملات البنك المركزي المصري، بلغ سعر اليورو حسب الموقع الإلكتروني ليسجل نحو 19.27 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وبشأن العملة الأمريكية داخل عدد من البنوك، سجلت في بنك قناة السويس نحو 18.83 جنيه للشراء، وبلغت داخل البنك المركزي نحو 18.82 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، كما سجّلت داخل الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وبلغ في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للبيع، و18.83 جنيه للشراء اليوم الإثنين.