كفر الشيخ في 24 ساعة.. شاب يسقط من الطابق التاسع وخمسيني ينهي حياته لخلافات زوجية

شهدت محافظة كفر الشيخ على مدار 24 ساعة الماضية حادثين منفصلين، أحدهما وفاة شاب سقط من طابق الدور التاسع، بمدينة كفر الشيخ، مما أسفر عن مصرعه، بينما أقدم رجل خمسيني بمنطقة القنطرة البيضاء على إنهاء حياته، لوجود خلافات زوجية، وأخطرت جهات التحقيق بالحادثين.

خمسيني ينهي حياته

وكان قد تبلغ لقسم أول كفر الشيخ، إقدام شخص يدعى «ر. ب»، يبلغ من العمر 49 عاماً، يقيم بمنطقة القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، على أنهاء حياته شنقاً، وذلك جراء مروره بحالة نفسية سيئة بسبب الخلافات الزوجية.

مصرع شاب

وسقط شاب يدعى «ع . أ»، 25 عاماً، ويقيم بمنطقة 47 عمارة، بمدينة كفر الشيخ، بعد أن سقط من طابق علوي ولقى مصرعه عقب سقوطه من أعلى على الأرض، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لإجراء التحريات الأولية عن الحادث، ما أن كان قد أختل توازنه فسقط، أو دون ذلك، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، قد تلقا إخطارين من مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، يفيد بتلقي بلاغين الأول بسقوط شاب من طابق علوي بمنطقة 47 عمارة، وأخر قد تبلغ عن طريق زوجته «م . ر»، 40 عاماً، ربة منزل أن زوجها أقدم على إنهاء حياته.

تم تحرير محضر بالواقعتين، وباشرت جهات التحقيق التحقيقات في ملابسات الواقعتين.

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