تفاصيل مصرع شاب وإصابة 23 في إنقلاب أتوبيس على طريق السويس «صور»

توفي شاب وأصيب 23 آخهرون في حادث انقلاب أتوبيس على طريق السويس الصحراوي، وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة قبل أن ينقلب وينتج عنه تهشيم كامل في الأتوبيس.

نقل المصابين إلى المستشفيات

نقل المصابون في حادث أتوبيس السويس إلى مستشفيات القاهرة الجديدة لإسعافهم وتبين أن حالة أغلبهم جيدة وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن جثمان المتوفى بعد مناظرته طبيًا وموافاة النيابة بتقارير الفحص الطبي.

لجنة فنية لفحص الأتوبيس

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لفحص الاتوبيس وهو عبارة عن «ميني باص» وتبين أنه تعرض لتدمير بشكل تام من قوة الانقلاب بسبب السرعة الزائدة واصطدامه بالحواجز الخرسانية على جانب الطريق.

عودة حركة المرور إلى طبيعتها

وقال مصدر أمني إن الأتوبيس انقلب ولم يصطدم بأي من السيارات التي تسير على الطريق ما ساهم في تقليل نسبة الخسائر، وأن أجهزة الأمن انتقلت إلى مكان الحادث ورفعت حطام الأتوبيس المدمر من الطريق بالأوناش وأعادت حركة المرور مرة أخرى إلى العمل.