رئيس تونس يمنح بطلة التنس أُنس جابر الوسام الوطني من الدرجة الأولى

منح الرئيس التونسي، قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس، بقصر قرطاج، البطلة العالمية التونسية أُنس جابر الوسام الوطني للاستحقاق من الدرجة الأولى، في قطاع الرياضة، تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية.

رئيس تونس يشكر البطلة أنس جابر

وتوجّه الرئيس التونسي بالشكر للبطلة أنس جابر على ما بذلته من جهود للوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة في الترتيب العالمي حيث كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرّفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات، وذلك حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية على فيسبوك.