عاجل.. إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد

أغلقت مراكز الاقتراع للتصويت في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد أبوابها قبل قليل، مع انتهاء توقيت التصويت، الذي بدأ في السادسة صباح اليوم، وانتهى في العاشرة مساءً بتوقيت تونس، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقالت هيئة الانتخابات التونسية: «أمامنا 3 أيام لإعلان النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور».

وأعلن، قبل قليل، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن العدد الإجمالي للناخبين في الاستفتاء إلى حدود السابعة من مساء الاثنين، مليون و951 ألفًا و563 ناخبًا داخل البلاد، أي بنسبة 21.85%.

هيئة الانتخابات التونسية: أمامنا 3 أيام لإعلان النتائج الأولية

وأوضح بوعسكر أن الإقبال على التصويت على الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد شهد ارتفاعًا بين الساعة الرابعة والسابعة مساء، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية.

وأشار بوعسكر إلى أن انتهاء عملية التصويت ستتبعها عملية الفرز وتعليق القائمات، وإمضاء المحاضر، بعد الاطلاع على التقارير التي ستتلقاها الهيئة بخصوص الخروقات المسجلة.