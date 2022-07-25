تجديد حبس شاب حاول الاعتداء على سيدة وتصويرها عارية في الإسماعيلية

جددت نيابة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاعتداء على سيدة ومحاولة تصويرها عارية لابتزازها.

وكانت قد طلبت جهات التحقيق تحريات مباحث مركز شرطة القصاصين حول الواقعة، بعد اتهام الفتاة للشاب والقبض عليه قبل عدة أيام، وتأكيد بعض شهود العيان للواقعة.

النيابة تستمع لشهود العيان

واستمعت النيابة العامة لأقوال شاهد العيان على الواقعة، والذي استقلت معه السيدة «توك توك» من مدينة القصاصين متجهة لشراء بعض من مستلزمات المنزل الخاص بأسرتها.

وأقر شاهد العيان أن المتهم كان يستقل «توك توك» من نفس المنطقة وتابع المجني عليها إلى أن استوقف «التوك توك»، ودار بينهما حديث اختلفا فيه، فحاول الاعتداء عليها مستغلا تواجدهما بمنطقة زراعية، مؤكدا أن المتهم هدد المجني عليها بتشويه سمعتها حال عدم انصياعها إلى كلامه، مما دفعها لتحرير محضر في مركز شرطة القصاصين بالواقعة، وتم ضبط المتهم بارتكابها.

خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها

وأشارت تحريات البحث الجنائي في مركز شرطة القصاصين إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها، لعملهما في أحد الأسواق بجوار بعضهما البعض.

وأكدت تحريات المباحث ارتكاب المتهم للواقعة لمحاولة ابتزاز السيدة، ونشر صور لها لتشويه سمعتها في منطقة العمل التي تجمعهما.

وألقت وحدة مباحث القصاصين القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وبمناقشته ومواجهته بشهود العيان، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات التي بينهما.

وأكد شاهد العيان أن المتهم هدد المجني عليها بتشويه سمعتها حال عدم انصياعها الي كلامه مما دفعها لتحرير محضر في مركز شرطة القصاصين بالواقعة وضبط المتهم بارتكابها.