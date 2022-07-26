انتهاء تنفيذ 88% من الأعمال الإنشائية لمستشفى بيلا المركزي بكفر الشيخ  

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إنجاز 88% من الأعمال الإنشائية والتشطبيات بمستشفى بيلا المركزي.

وأكد «ساطور»، في تصريحات له، على متابعة مراحل العمل الجارية لإنشاء مستشفى بيلا المركزي، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية، وضمان حُسن سير العمل، والوقوف على المشكلات، والعمل على حلها أولًا بأول.

تسريع وتيرة العمل لشتغيل المستشفى

وأشار رئيس مدينة بيلا إلى أنه وجّه الشركة المُنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية للمشروع، وتسريع وتيرة العمل، لبدء تشغيل المستشفى، وتحقيق الاستفادة منه، لخدمة ما يزيد عن نصف مليون مواطن من أبناء المدينة وقرى المحافظات المجاورة.

وأوضح أن المستشفى مُقام على مساحة 4200 متر، ويعد أهم صرح طبي حديث يقام على أرض مركز بيلا، ويضم 28 عيادة خارجية، و24 حضانة، و11 سرير عناية مركزة، و29 ماكينة غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقسام للأشعة، وصيدلية، ومعامل تحاليل، وبنك دم، وخدمات أخرى متعددة.

تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية

وذكر رئيس المدينة أنه تم توريد جميع لوحات الكهرباء والمولدات والمحولات وتانك الغاز والتكييف المركزي، لافتاً إلى أنه فور الانتهاء من الإنشاءات للمستشفى سيتم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، والتخصصات المختلفة، وغرفة العمليات الحديثة.