طارق الخولي: القناة الإقليمية الجديدة ستعرض النموذج المصري الرائد

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كان هناك استباحة للإقليم العربي، في ظل غياب الدور المصري بعد ثورة 25 يناير، لكن بعدها حدث استقرار، وعدالة تمارسها الدولة المصرية حاليا، في ظل المنطقة المختلفة، مبينا أن مصر دولة رشيدة، ولها وجه واحد، وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعلان سياسة مصر تجاه الدول المختلفة.

الدبلوماسية الاقتصادية

أضاف «الخولي»، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة»، على فضائية «Extra News»، مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن مصر تحقق الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال عرض مناطق التنمية في مصر، لجذب استثمارات إليها، بجانب تطبيق دبلوماسية المناخ، وتعامل مصر مع أزماتها بشكل جاد، لافتا إلى أن مصر تخاطب الضمير العالمي، من خلال التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وكذلك الالتزام بمحاربة التغير المناخي، من قبل الدول الكبرى.

تجربة مصرية رائدة

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التجربة المصرية في المنطقة رائدة، وتحاول دول كثيرة في المنطقة تمر في المرحلة الانتقالية، بمحاكاة النموذج المصري التنموي الذي حقق نجاح كبير، لافتا إلى وجود حالة حوار وطني في مصر وتونس وليبيا، ومختلف الدول، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، اتخذت عدة إجراءات، منها إلغاء حالة الطوارئ، ضمن استراتيجية حقوق الإنسان، وحاليا تتجه لإنشاء قناة إقليمية عن طريق الشركة المتحدة، التي ستلعب دورا مهما للتسويق لما حدث في الداخل المصري، لتنقل ما حدث في مصر والتجربة الرائدة لبلدان مختلفة.