طارق الخولي: مصر تفتش عن العدالة الغائبة في النظام العالمي

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه منذ التحاقه بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب منذ 2016 وهو شاهد عيان على تطور السياسية الخارجية المصرية التي تعتبر محل تقدير وإشادة من الجميع بأن مصر ركيزة استقرار المنطقة وهي الأساس في مواجهة تحديات المنطقة.

مصر تمارس سياسة بشرف في زمن عز فيه الشرف

وأوضح «الخولي» في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة قدمت سياسة لخصها الرئيس السيسي بأنها تمارس سياسة بشرف في زمن عز فيه الشرف، لافتا إلى أن الدولة المصرية ذات وجه واحد وهو من أهم ركائزها السياسية.

وأشار «الخولي» إلى أن السياسية الخارجية المصرية حققت مكانة على المستوى الدولي بشكل متميز لاقى إشادة دولية بدور مصر في المنطقة والمنظومة الدولية، موضحا أن مصر من خلال تحركاتها تفتش عن العدالة الغائبة في النظام العالمي، وتحفز المسارات الإنسانية لمواجهة أي صراعات في القضايا الإنسانية.

القضية الفلسطينية في القمة العربية

وأكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة مصر في قمة جدة ركزت على الموضوعات التي تسبب مشكلات في المنطقة ومنها القضية الفلسطينية والتي حاول العديد من الأطراف أن يضعها في ذيل القائمة أو يستبعدها بالرغم من أنها كما أكدت مصر أنها قضية العرب والشرق الأوسط، لافتا إلى أنه بدون حل لمشكلة القضية الفلسطينية فلن تستقر منطقة الشرق الأوسط ولابد من البحث عن الحل العاجل لحل الدولتين لكي نخرج إلى مرحلة الاستقرار وإرساء العدالة في المنطقة العربية.