تفاصيل تطوير سور مجرى العيون في القاهرة.. واجهة سياحية وثقافية

تحظى منطقة سور مجرى العيون باهتمام حكومي كبير ضمن مشروعات التطوير التي تتم بنطاق مصر القديمة بالقاهرة بعد إزالة العشوائيات وتحويلها إلى منطقة متطورة على أعلى مستوى، واستعادة الوجه الحضاري والتاريخي لها باعتبارها منطقة ذات أهمية تاريخية وجار إعدادها كوجهة سياحية وثقافية.

معدلات التنفيذ

- استمرار سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون والتشديد على الإسراع في معدلات التنفيذ.

- الحفاظ على النسق الحضاري التاريخي لمنطقة سور مجرى العيون وجعلها واجهة سياحية وثقافية.

- التوجيه بطلاء واجهات مدرسة مجاورة للمشروع على غرار النسق المعماري للمشروع.

- العمل على تشطيب واجهات العمارات داخل طاق المشروع ومراعاة الجودة وتنسيق الموقع.

79 عمارة

- العمل على تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، على مساحة إجمالية تصل إلى 95 فدانا.

- يضم المشروع 924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات.

- توسط مساحة الوحدة السكنية 150 متر.

- الانتهاء من تشطيب واجهات نحو 73 عمارة في مشروع جرى العيون.

- معدلات تنفيذ مول تجارى إداري وترفيهي المول تبلغ 90% للخرسانات.

- المول قام من 4 أدوار على مساحة 51 ألف م2، يشمل مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة المختلفة.

- يضم المول جراج يسع 1355 سيارة، مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

-طرح عمارتين ضمن العمارات الموجودة في نطاق المشروع للمصريين في الخارج، في إطار مشروع «بيت الوطن»، وتم حجزها.

- 3 مناطق عشوائية هي: السكر والليمون، والجيارة، وحوش النخيل، يتم إزالتها حالياً.

- تسكين نحو 1660 أسرة في مشروع أرض الخيالة الذي تم تطويره، من خطة تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والارتقاء بحياة ساكنيها.