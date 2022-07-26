سوهاج في 24 ساعة.. إصابة 3 في مشاجرتين بسبب لهو الأطفال والجيرة

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، حوادث متفرقة في مركزي طهطا، وساقلته، ونتج عن ذلك 3 أشخاص بجروح.

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، إصابة شخصين بجروح وكدمات، إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتم ضبط طرفي المشاجرة وتحويل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

وفي سياق آخر، كان قد شهدت دائرة مركز ساقلته شمال غرب المحافظة، إصابة عامل في العشرين من العمر، بإصابة في الرأس، إثر اعتداء مسن ونجله عليه بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث وتفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة، يفيد بإصابة عامل على يد مسن ونجله، بسبب خلافات الجيرة بينهم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية ورئيس مباحث مركز ابشرطة بدائرة المركز، بوصول «ع. م. م. ح»، 24 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز ساقلته إلى المستشفى المركزي، مصاباً بكدمه بفروة الرأس، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.