ربة منزل تنهي حياتها بحبة الغلة السامة في كفر الشيخ

استقبل مستشفى سيدي سالم العام، بمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، سيدة مصابة بحالة إعياء شديد مما تسبب في وفاتها، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان تبين تناولها حبة غلال سامة.

ملابسات الواقعة

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، قد تلقا إخطارا بتلقي مركز شرطة سيدي سالم يفيد بوصول بوصول ربة منزل مصابة بحالة تسمم جراء تناولها حبة سامة لحفظ الغلال داخل منزل الأسرة بقرية منشأة عباس، والتي أودت بحياتها.

تحريات أولية

وتبين من خلال التحريات الأولية أن المتوفاة سيدة تدعى «م . ن»، 45 عاما، ربة منزل، وبسؤال أهليتها، ونجلها أشاروا إلى بتناولها حبة سامة لحفظ الغلال جراء مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات أسرية.

وتم تحرير محضر بتلك الواقعة حمل رقم 4517 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وجار العرض على جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.

وقال الأزهر الشريف عبر صفحاته وموقعه الرسمي إن الانتحار ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرا إلى أنه يعقبه حساب شديد، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا.

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حرام شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».