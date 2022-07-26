«المستقلة للانتخابات» التونسية: نسبة المشاركة في استفتاء الدستور تأثرت بـ«التسجيل الآلي»

أعلنت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التونسية، إعلان اليوم الثلاثاء النتائج الأولية لنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد.

هيئة الانتخابات: عملية الاستفتاء جرت بشكل سلس

وفي وقت سابق، انطلقت عمليات الفرز في التصويت على الدستور الجديد بعد انتهاء عمليات الاقتراع في جميع مراكز الدوائر الانتخابية في الساعة العاشرة مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي.

وقالت «هيئة الانتخابات»، في مؤتمر صحفي، إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 27.54%، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«المستقلة للانتخابات»: نحن الجهة الرسمية الوحيدة لإعلان النتائج

وأضافت الهيئة، أنها ستقوم بتجميع النتائج من 33 هيئة فرعية من الداخل والخارج، مشيرة إلى أن عملية الاستفتاء على الدستور جرت بشكل سلس دون تسجيل أي خروقات، وأشارت «هيئة الانتخابات التونسية»، إلى أنها الجهة الرسمية الوحيدة لإعلان النتائج، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال رئيس «هيئة الانتخابات المستقلة»، فاروق بوعسكر، إن نسبة المشاركة تعود إلى قيام الهيئة بالتسجيل الآلي، مضيفا ردا على سؤال أحد الصحفيين عن أسباب ضعف نسبة المشاركة، إن مجلس الهيئة لو كان رغب في الاكتفاء بالمسجلين اختياريا «7 ملايين»، ولم يطالب بإدماج 2.2 مليون ناخب آليا لكانت نسبة المشاركة أكبر.

وأضاف بوعسكر، أن مجلس الهيئة طالب بتنقيح القانون الانتخابي وإدماج المسجلين آليا، موضحا أن الهيئة تعرف أن 2.2 مليون هم الفئة الصعبة والمستعصية التي لم تُشارك في أي انتخابات منذ العام 2011، لكن «هيئة الانتخابات» قامت بإدماج الفئة حتى يُشارك جزء منهم.

وفي وقت سابق، توقع نائب رئيس «هيئة الانتخابات المستقلة»، ماهر الجديدي، أن تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء 30%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

موعد إعلان نتائج الاستفتاء

وأشار الجديدي لإذاعة «موزاييك» التونسية، حول موعد إعلان النتائج الاستفتاء، إلى أن العملية ينظمها القانون، موضحا أن أمام «هيئة الانتخابات» مدة 3 أيام للإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء.

واحتفل تونسيون بالتصويت لصالح الدستور، ورفع المحتفلون شعارات ضد زعيم حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي والحركة. واحتفل أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في شارع «الحبيب بورقيبة» وسط «تونس» العاصمة.

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