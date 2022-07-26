تفاصيل مقتل شخصين جراء إطلاق نار جنوب شرق «فانكوفر» الكندية.. مصرع المنفذ

لقى شخصين اثنيين مصرعهم وأصيب اثنين آخرين، جراء عدة عمليات إطلاق نار شهدتها مدينة «لانجلي» جنوب شرق «فانكوفر» جنوبي غرب ولاية كولومبيا البريطانية، أقصى غربي كندا، فيما أعلنت الشرطة الكندية، مقتل مطلق النار.

وأوضحت السلطات الكندية، إن مسلحا، أطلق النار على 4 أشخاص في «لانجلي»، صباح أمس الاثنين، بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل اثنان، كما فتح المسلح النار على كازينو ومركز للمشردين وأماكن أخرى قبل مقتله بواسطة رجال الشرطة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «أسوشيتد برس» الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

امرأة في حالة حرجة جراء إطلاق النار

وأشار قائد «شرطة لانجلي»، غالب بهياني، في مؤتمر صحفي، إلى وجود امرأة ثالثة في حالة حرجة، مضيفا في مؤتمر صحفي، إن السلطات ما زالت تعمل على تحديد هوية الضحايا والمشتبه بهم، والتأكد من وجود أي صلة بينهم.

وكشفت السلطات في وقت لاحق أن الهجوم كان يستهدف المشردين في المدينة، الذين يقطنون في الشوارع والحدائق دون منازل، مما أدى لربط الجريمة بكلمات خطيرة تفوه بها المذيع الأمريكي شهير، جو روجان، قبل أيام قليلة.

وكان روجان، مذيع «برنامج البودكاست» الأشهر في العالم من حيث مرات الاستماع قال بطريقة ساخرة، إنه يجب إطلاق النار على المشردين، مضيفا خلال برنامجه «تجربة جو روجان»، إن السلطات لا تسمح بتحريك الأغراض التي يضعها المشردون في الشارع، لكنهم لن يقبضوا عليك إذا أطلقت النار عليهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

المتحدث باسم المحققين في جرائم القتل: لم تتضح المعلومات بعد

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم المحققين في جرائم القتل الرقيب ديفيد لي، للصحفيين في وقت لاحق إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الضحايا من المشردين.

جدير بالذكر، أن كندا حظرت 1500 نوع من الأسلحة النارية في مايو 2020، بعد أيام من أسوأ إطلاق نار جماعي شهده البلاد خلف 23 قتيلاً في ريف «نوفا سكوشا»، وفقا لما ذكرته قناة «إن دي تي في» الهندية.